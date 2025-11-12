DAX24.345 +1,1%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,26 +4,7%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.576 +2,0%Euro1,1574 -0,1%Öl64,57 -0,9%Gold4.128 ±0,0%
United Internet im Blick

United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochmittag mit Einbußen

12.11.25 12:04 Uhr
United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochmittag mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von United Internet. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 25,32 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
25,98 EUR -0,08 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von United Internet befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,6 Prozent auf 25,32 EUR ab. Das Tagestief markierte die United Internet-Aktie bei 25,26 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,62 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 39.464 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,32 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 15,80 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,58 EUR am 13.01.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,42 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,527 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,97 EUR.

United Internet ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte United Internet -0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,61 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 01.04.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der United Internet-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2025 1,29 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Aktien von United Internet und IONOS aber tiefrot: United Internet steigert Umsatz und Gewinn - IONOS will Bereich Adtech verkaufen

Ausblick: United Internet gewährt Anlegern Blick in die Bücher

IONOS-Aktie stärker: United-Internet-Tochter bekommt neuen Finanzchef

Nachrichten zu United Internet AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu United Internet AG

mehr Analysen