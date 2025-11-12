DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,93 +2,2%Nas23.331 -0,6%Bitcoin87.786 -1,2%Euro1,1597 +0,1%Öl62,74 -3,7%Gold4.198 +1,7%
Heute im Fokus
Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Arm, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
RWE-Aktie zieht deutlich an: Erwartungen im dritten Quartal übertroffen - Ziele bekräftigt
Profil
Blick auf Aktienkurs

United Internet Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von United Internet

12.11.25 16:08 Uhr
United Internet Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von United Internet

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von United Internet. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,4 Prozent auf 25,12 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
24,98 EUR -1,08 EUR -4,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die United Internet-Aktie musste um 15:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,4 Prozent auf 25,12 EUR abwärts. Im Tief verlor die United Internet-Aktie bis auf 25,06 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,62 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 75.381 United Internet-Aktien den Besitzer.

Bei 29,32 EUR markierte der Titel am 21.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 16,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 14,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 41,96 Prozent Luft nach unten.

Nachdem United Internet seine Aktionäre 2024 mit 0,400 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,527 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,97 EUR für die United Internet-Aktie aus.

United Internet ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United Internet -0,73 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 1,61 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 01.04.2026 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der United Internet-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,29 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Analysen zu United Internet AG

DatumRatingAnalyst
11:51United Internet BuyDeutsche Bank AG
22.10.2025United Internet KaufenDZ BANK
01.09.2025United Internet BuyUBS AG
26.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
