United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag mit KursVerlusten

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von United Internet befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,9 Prozent auf 25,50 EUR ab.

Die United Internet-Aktie musste um 09:04 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 25,50 EUR. Die United Internet-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,40 EUR nach. Bei 25,62 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10.381 United Internet-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 29,32 EUR. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 14,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,82 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten United Internet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,400 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,527 EUR. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 33,97 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR gegenüber -0,73 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,61 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 01.04.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von United Internet veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von United Internet rechnen Experten am 17.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 1,29 EUR in den Büchern stehen haben wird.

