United Internet Aktie News: Anleger greifen bei United Internet am Freitagvormittag zu

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 21,92 EUR. Im Tageshoch stieg die United Internet-Aktie bis auf 22,38 EUR. Bei 22,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 98.487 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 31.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 36,15 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 39,36 Prozent niedriger. Bei 18,08 EUR fiel das Papier am 16.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 21,27 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 33,21 EUR an.

United Internet ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 EUR. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. United Internet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.483,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.392,30 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 30.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von United Internet veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 27.03.2024 werfen.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2022 auf 2,18 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: A. Hesse