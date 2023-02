United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Mittag schwächer

Der United Internet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 19,36 EUR. Bei 19,35 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 19,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 104.766 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,41 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Internet-Aktie mit einem Kursplus von 45,33 Prozent wieder erreichen. Bei 18,08 EUR fiel das Papier am 16.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,29 EUR je United Internet-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 10.11.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,65 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.483,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.392,30 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.03.2023 veröffentlicht. Am 27.03.2024 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,22 EUR je United Internet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Erstkurs der IONOS-Aktie unter Ausgabepreis: IONOS-IPO entpuppt sich als durchwachsen für United Internet

Januar 2023: So schätzen Experten die United Internet-Aktie ein

United Internet-Aktie freundlich: Preisspanne für IONOS-Aktien festgelegt

Ausgewählte Hebelprodukte auf United Internet AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Internet AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Internet AG

Bildquellen: A. Hesse