United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagnachmittag in Rot

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die United Internet-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,1 Prozent auf 23,18 EUR.

Die United Internet-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 4,1 Prozent auf 23,18 EUR nach. Der Kurs der United Internet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 23,16 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,06 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 45.584 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 25,06 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 8,11 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,38 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,504 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 28,64 EUR angegeben.

Am 10.11.2023 hat United Internet die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.483,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.443,70 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 20.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,92 EUR je United Internet-Aktie.

