United Internet Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von United Internet

Das Papier von United Internet gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 2,9 Prozent auf 17,82 EUR abwärts. Die United Internet-Aktie sank bis auf 17,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,42 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 336.116 United Internet-Aktien den Besitzer.

Bei 32,33 EUR erreichte der Titel am 29.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 44,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 13.03.2023 auf bis zu 17,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 1,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,26 EUR je United Internet-Aktie aus.

Am 10.11.2022 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 EUR. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.392,30 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.483,00 EUR ausgewiesen.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von United Internet wird am 30.03.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 27.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von United Internet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,22 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

