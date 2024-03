United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag in Rot

Kurs der United Internet

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 21,84 EUR abwärts.

Der United Internet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 21,84 EUR. Das bisherige Tagestief markierte United Internet-Aktie bei 21,62 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,02 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 85.784 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 25,06 EUR erreichte der Titel am 25.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,74 Prozent hinzugewinnen. Am 08.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,38 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 43,32 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2022 0,500 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,504 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 28,64 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 10.11.2023 vor. Beim Umsatz wurden 1.483,00 EUR gegenüber 1.443,70 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von United Internet rechnen Experten am 20.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,90 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

