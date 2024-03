United Internet Aktie News: United Internet steigt am Vormittag

Kurs der United Internet

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die United Internet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 22,14 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere um 09:06 Uhr 1,0 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Internet-Aktie bisher bei 22,14 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,02 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.869 United Internet-Aktien umgesetzt.

Bei 25,06 EUR markierte der Titel am 25.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 11,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,38 EUR am 08.07.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 44,08 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,504 EUR. Im Vorjahr hatte United Internet 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 28,64 EUR für die United Internet-Aktie.

United Internet ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig wurden 1.483,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 1.443,70 EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von United Internet wird am 21.03.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der United Internet-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 20.03.2025.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,90 EUR je Aktie.

