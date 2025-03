United Internet Aktie News: United Internet am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von United Internet. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 18,92 EUR.

Das Papier von United Internet legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 18,92 EUR. Die United Internet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 19,03 EUR aus. Mit einem Wert von 18,83 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 6.246 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,64 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 30,23 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,58 EUR am 13.01.2025. Mit Abgaben von 22,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,492 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,30 EUR.

Am 12.11.2024 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat United Internet im vergangenen Quartal 1,57 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Internet 1,56 Mrd. EUR umsetzen können.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 01.04.2026 dürfte United Internet die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 1,21 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

