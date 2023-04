United Internet Aktie News: United Internet zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,6 Prozent auf 15,34 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die United Internet-Aktie bei 15,34 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,84 EUR. Bisher wurden heute 175.751 United Internet-Aktien gehandelt.

Am 14.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,93 EUR an. 51,96 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.04.2023 (14,48 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,29 EUR.

Am 10.11.2022 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.483,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.383,40 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte United Internet am 10.05.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 08.05.2024.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,12 EUR je Aktie.

