United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Montagmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 22,92 EUR.

Die Aktie notierte um 11:37 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 22,92 EUR zu. Im Tageshoch stieg die United Internet-Aktie bis auf 23,04 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 23,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 17.853 United Internet-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (25,06 EUR) erklomm das Papier am 25.01.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 9,34 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,38 EUR. Dieser Wert wurde am 08.07.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,99 Prozent.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,509 EUR je United Internet-Aktie. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 28,57 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 08.05.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. United Internet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,57 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von United Internet rechnen Experten am 13.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 2,00 EUR je Aktie aus.

