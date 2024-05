United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag im Bullenmodus

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von United Internet. Das Papier von United Internet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 6,1 Prozent auf 24,26 EUR.

Das Papier von United Internet legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 6,1 Prozent auf 24,26 EUR. Die United Internet-Aktie legte bis auf 24,36 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 23,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 164.359 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2024 markierte das Papier bei 25,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,30 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 08.07.2023 auf bis zu 12,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 48,97 Prozent sinken.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,509 EUR je United Internet-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,57 EUR aus.

United Internet ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,35 EUR gegenüber 0,41 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 1,57 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte United Internet am 08.08.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 13.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 2,00 EUR je Aktie aus.

