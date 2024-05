United Internet Aktie News: United Internet verliert am Montagvormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von United Internet gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 22,80 EUR.

Das Papier von United Internet gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:02 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 22,80 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der United Internet-Aktie ging bis auf 22,74 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.887 United Internet-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.01.2024 auf bis zu 25,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,38 EUR ab. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 84,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,500 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,509 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,57 EUR aus.

Am 08.05.2024 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es stand ein EPS von 0,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Internet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,41 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,54 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,57 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte United Internet am 08.08.2024 präsentieren. Am 13.08.2025 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,00 EUR je Aktie.

