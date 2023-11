United Internet Aktie News: United Internet am Montagvormittag im Plus

United Internet im Fokus

Die Aktie von United Internet zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 19,00 EUR nach oben.

Um 09:07 Uhr ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 19,00 EUR. In der Spitze legte die United Internet-Aktie bis auf 19,10 EUR zu. Bei 18,99 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 54.056 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.01.2023 bei 22,87 EUR. 20,37 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,63 EUR für die United Internet-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 10.11.2023. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent auf 1.483,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.443,70 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von United Internet wird am 27.03.2024 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,03 EUR je United Internet-Aktie.

