United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von United Internet befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 19,30 EUR ab.

Die United Internet-Aktie wies um 15:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 19,30 EUR abwärts. In der Spitze büßte die United Internet-Aktie bis auf 19,27 EUR ein. Bei 19,43 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 35.158 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 18.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,87 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.07.2023 auf bis zu 12,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,63 EUR.

United Internet ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.483,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.443,70 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von United Internet wird am 27.03.2024 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 2,00 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start mit Gewinnen

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX beginnt Dienstagssitzung im Plus

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX mit Kursplus