United Internet Aktie News: United Internet am Freitagmittag tiefrot

United Internet im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von United Internet befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 8,7 Prozent auf 15,19 EUR ab.

Das Papier von United Internet befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 8,7 Prozent auf 15,19 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die United Internet-Aktie bis auf 14,83 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 590.575 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 15.05.2024 markierte das Papier bei 24,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 62,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Internet-Aktie. Bei 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,02 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,500 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,30 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 12.11.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,57 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,56 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 20.03.2025 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2024 1,18 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX liegt nachmittags im Plus

Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Start des Mittwochshandels im Plus

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende freundlich