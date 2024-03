United Internet Aktie News: United Internet am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 21,62 EUR.

Der United Internet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 21,62 EUR. Das bisherige Tagestief markierte United Internet-Aktie bei 21,42 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 21,64 EUR. Bisher wurden via XETRA 100.307 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 25,06 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,91 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 12,38 EUR fiel das Papier am 08.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 42,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für United Internet-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,504 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 28,64 EUR.

United Internet ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig wurden 1.483,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 1.443,70 EUR umgesetzt.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 20.03.2025 werfen.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,90 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

