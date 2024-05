United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagmittag im Minusbereich

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von United Internet. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 23,98 EUR.

Die United Internet-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:45 Uhr um 1,6 Prozent auf 23,98 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der United Internet-Aktie ging bis auf 23,98 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 24,54 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 55.667 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 25,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 4,50 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,509 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,57 EUR je United Internet-Aktie an.

Am 08.05.2024 hat United Internet die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 0,41 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,57 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1,54 Mrd. EUR eingefahren.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von United Internet rechnen Experten am 13.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2024 2,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

