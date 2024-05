United Internet Aktie News: Anleger schicken United Internet am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,3 Prozent auf 23,58 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die United Internet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,3 Prozent auf 23,58 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die United Internet-Aktie bis auf 23,48 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,54 EUR. Bisher wurden heute 129.799 United Internet-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (25,06 EUR) erklomm das Papier am 25.01.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,509 EUR. Im Vorjahr hatte United Internet 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,57 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 08.05.2024. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,57 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die United Internet-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von United Internet rechnen Experten am 13.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

