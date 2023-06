United Internet Aktie News: United Internet zieht am Mittag an

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 13,10 EUR. Die United Internet-Aktie legte bis auf 13,15 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 13,03 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 119.670 United Internet-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 29,18 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.06.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 122,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,93 EUR am 14.06.2023. Abschläge von 1,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 32,33 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Internet am 10.11.2022 vor. Das EPS lag bei 0,65 EUR. Im letzten Jahr hatte United Internet einen Gewinn von 0,65 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 1.483,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 1.443,70 EUR umgesetzt.

Die United Internet-Bilanz für Q2 2023 wird am 03.08.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 14.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 2,04 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

