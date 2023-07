United Internet Aktie News: United Internet verteidigt Stellung am Freitagvormittag

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von United Internet. Kaum Ausschläge verzeichnete die United Internet-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 13,40 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:05 Uhr bei der United Internet-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 13,40 EUR. Im Tageshoch stieg die United Internet-Aktie bis auf 13,43 EUR. Im Tief verlor die United Internet-Aktie bis auf 13,38 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,38 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.241 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.07.2022 bei 26,87 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 50,13 Prozent niedriger. Am 07.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 12,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 25,35 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 10.11.2022 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,65 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent auf 1.483,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.443,70 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 14.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,05 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

