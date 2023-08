United Internet Aktie News: Anleger schicken United Internet am Montagnachmittag ins Minus

United Internet im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die United Internet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 16,13 EUR ab.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 16,13 EUR. Die United Internet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 16,10 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,16 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 93.447 United Internet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.08.2022 bei 25,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 55,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,38 EUR. Dieser Wert wurde am 07.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 25,35 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 10.11.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,65 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.483,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.443,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte United Internet am 10.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der United Internet-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 12.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 2,05 EUR im Jahr 2023 aus.

