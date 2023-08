United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag höher

United Internet im Blick

Die Aktie von United Internet gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 16,22 EUR zu.

Die United Internet-Aktie konnte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 16,22 EUR. In der Spitze gewann die United Internet-Aktie bis auf 16,22 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,16 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.051 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 13.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 25,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 35,38 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 07.07.2023 Kursverluste bis auf 12,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 25,35 EUR für die United Internet-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 10.11.2022 vor. Der Umsatz wurde auf 1.443,70 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.443,70 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 10.11.2023 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,05 EUR je Aktie.

