United Internet Aktie News: United Internet am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 25,18 EUR.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:43 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 25,18 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die United Internet-Aktie bis auf 25,02 EUR. Mit einem Wert von 25,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 8.592 Aktien.

Bei einem Wert von 26,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.08.2025). Mit einem Zuwachs von 6,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 14,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 72,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für United Internet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,671 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 32,19 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 07.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,73 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 1,61 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 1,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte United Internet am 11.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,22 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

