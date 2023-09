United Internet Aktie News: United Internet legt am Mittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von United Internet zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von United Internet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 19,17 EUR.

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 19,17 EUR zu. Kurzfristig markierte die United Internet-Aktie bei 19,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 101.741 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 18.01.2023 markierte das Papier bei 22,87 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 19,30 Prozent zulegen. Am 07.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,38 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 26,58 EUR an.

United Internet ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,65 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Internet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,65 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.483,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.443,70 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte United Internet am 10.11.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 12.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,03 EUR je United Internet-Aktie.

