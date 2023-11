United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagnachmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 20,04 EUR.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 20,04 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Internet-Aktie bei 20,14 EUR. Bei 19,78 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 102.605 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 18.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,87 EUR an. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 12,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.07.2023 Kursverluste bis auf 12,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 27,33 EUR.

United Internet ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,72 Prozent auf 1.483,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.443,70 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 27.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 2,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsende im Aufwind

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX schlussendlich stärker

Handel in Frankfurt: MDAX stärker