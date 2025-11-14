United Internet Aktie News: Anleger schicken United Internet am Nachmittag ins Minus

So entwickelt sich United Internet

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 23,94 EUR.

Der United Internet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 2,7 Prozent auf 23,94 EUR. Bei 23,76 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,42 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 87.808 United Internet-Aktien.

Bei einem Wert von 29,32 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.10.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,47 Prozent. Bei 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 39,10 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,527 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,97 EUR an.

Am 11.11.2025 hat United Internet die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,27 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Internet 0,22 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,28 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 18,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 01.04.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,31 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

