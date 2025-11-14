DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,25 -1,7%Nas23.055 +0,8%Bitcoin83.500 -2,6%Euro1,1614 -0,2%Öl64,36 +2,0%Gold4.103 -1,6%
US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar
Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden
So entwickelt sich United Internet

United Internet Aktie News: Anleger schicken United Internet am Nachmittag ins Minus

14.11.25 16:08 Uhr
United Internet Aktie News: Anleger schicken United Internet am Nachmittag ins Minus

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 23,94 EUR.

Der United Internet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 2,7 Prozent auf 23,94 EUR. Bei 23,76 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,42 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 87.808 United Internet-Aktien.

Bei einem Wert von 29,32 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.10.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,47 Prozent. Bei 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 39,10 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,527 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,97 EUR an.

Am 11.11.2025 hat United Internet die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,27 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Internet 0,22 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,28 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 18,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 01.04.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,31 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu United Internet AG

DatumRatingAnalyst
12.11.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
22.10.2025United Internet KaufenDZ BANK
01.09.2025United Internet BuyUBS AG
26.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
