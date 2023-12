United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag stärker

United Internet im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:03 Uhr 0,9 Prozent auf 19,48 EUR. Kurzfristig markierte die United Internet-Aktie bei 19,48 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,27 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.385 United Internet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.01.2023 bei 22,87 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,40 Prozent. Am 07.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 36,45 Prozent würde die United Internet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 26,63 EUR.

Am 10.11.2023 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.483,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.443,70 EUR in den Büchern standen.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 27.03.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2023 2,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

