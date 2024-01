United Internet Aktie News: United Internet fällt am Montagmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von United Internet. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 22,34 EUR.

Die United Internet-Aktie wies um 11:44 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 22,34 EUR abwärts. Die United Internet-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,34 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,38 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14.974 United Internet-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,70 EUR erreichte der Titel am 03.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.07.2023 auf bis zu 12,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 27,70 EUR für die United Internet-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 10.11.2023. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.483,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1.443,70 EUR eingefahren.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 20.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von United Internet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 1,93 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

