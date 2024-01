United Internet Aktie News: United Internet am Montagnachmittag verlustreich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 22,24 EUR ab.

Die United Internet-Aktie musste um 15:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 22,24 EUR. In der Spitze fiel die United Internet-Aktie bis auf 22,18 EUR. Bei 22,38 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 30.809 United Internet-Aktien den Besitzer.

Bei 23,70 EUR markierte der Titel am 03.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 6,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,38 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,33 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,70 EUR.

United Internet gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.483,00 EUR – ein Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1.443,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht. Am 20.03.2025 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2023 1,93 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

