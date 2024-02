United Internet Aktie News: United Internet am Donnerstagmittag nahe Vortagesschluss

So entwickelt sich United Internet

Die Aktie von United Internet zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 23,46 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die United Internet-Aktie zeigte sich um 11:47 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 23,46 EUR an der Tafel. Den Tageshöchststand markierte die United Internet-Aktie bei 23,56 EUR. Der Kurs der United Internet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 23,32 EUR nach. Bei 23,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.971 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.01.2024 markierte das Papier bei 25,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 6,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.07.2023 bei 12,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

United Internet-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,504 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Internet-Aktie bei 28,64 EUR.

United Internet gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Umsatzseitig wurden 1.483,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 1.443,70 EUR umgesetzt.

Die United Internet-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 20.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 1,92 EUR im Jahr 2023 aus.

