United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochvormittag mit Verlusten

Um 09:06 Uhr ging es für die United Internet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 17,82 EUR. Bei 17,76 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 17,81 EUR. Bisher wurden via XETRA 13.419 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.03.2022 markierte das Papier bei 32,33 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 44,88 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 13.03.2023 auf bis zu 17,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 1,83 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 34,26 EUR an.

Am 10.11.2022 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite standen 1.443,70 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.392,30 EUR umgesetzt.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 30.03.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 27.03.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,22 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

