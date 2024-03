So entwickelt sich United Internet

United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Mittag nordwärts

15.03.24 12:04 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 21,92 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 21,92 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die United Internet-Aktie bei 21,98 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,64 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.728 United Internet-Aktien. Bei 25,06 EUR erreichte der Titel am 25.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 12,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.07.2023 bei 12,38 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,52 Prozent. Die Dividendenausschüttung für United Internet-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,504 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,64 EUR je United Internet-Aktie an. Am 10.11.2023 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.483,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.443,70 EUR in den Büchern gestanden. Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 20.03.2025 präsentieren. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,90 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels im Minus Donnerstagshandel in Frankfurt: Das macht der TecDAX aktuell Börse Frankfurt in Rot: TecDAX notiert am Mittag im Minus

