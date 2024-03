United Internet Aktie News: Anleger schicken United Internet am Vormittag ins Plus

Aktie im Blick

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von United Internet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 21,72 EUR.

Um 09:01 Uhr stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 21,72 EUR. Im Tageshoch stieg die United Internet-Aktie bis auf 21,72 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,64 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 813 United Internet-Aktien.

Am 25.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 25,06 EUR. 15,38 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 12,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 75,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,504 EUR. Im Vorjahr hatte United Internet 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,64 EUR je United Internet-Aktie aus.

Am 10.11.2023 hat United Internet die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.483,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.443,70 EUR in den Büchern standen.

Am 21.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. United Internet dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 20.03.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 1,90 EUR in den Büchern stehen haben wird.

