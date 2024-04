United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Fokus

Die Aktie von United Internet zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Die United Internet-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 21,20 EUR.

Die United Internet-Aktie zeigte sich um 15:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 21,20 EUR. Bei 21,34 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die United Internet-Aktie gab in der Spitze bis auf 20,96 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,18 EUR. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 72.135 Aktien.

Am 25.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,06 EUR an. Gewinne von 18,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,38 EUR. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 71,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,504 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 27,86 EUR für die United Internet-Aktie aus.

United Internet ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem Umsatz von 1.483,00 EUR, gegenüber 1.483,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je Aktie aus.

