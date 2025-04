United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von United Internet zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 18,53 EUR.

Um 09:04 Uhr wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 18,53 EUR nach oben. In der Spitze gewann die United Internet-Aktie bis auf 18,53 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,40 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.300 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 24,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.05.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,97 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 14,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 21,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,708 EUR je United Internet-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,22 EUR für die United Internet-Aktie.

United Internet veröffentlichte am 27.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,11 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei United Internet ein EPS von 0,15 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,65 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,62 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte United Internet am 12.05.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 13.05.2026 dürfte United Internet die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,48 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

