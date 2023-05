United Internet Aktie News: United Internet gibt am Vormittag nach

Um 09:04 Uhr fiel die United Internet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 14,53 EUR ab. Bei 14,53 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.966 United Internet-Aktien.

Am 14.05.2022 markierte das Papier bei 31,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 119,75 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,12 EUR am 10.05.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 2,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 32,33 EUR.

Am 10.11.2022 hat United Internet die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Umsatzseitig standen 1.443,70 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1.443,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 14.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,08 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: A. Hesse