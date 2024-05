United Internet Aktie News: United Internet zeigt sich am Nachmittag fester

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von United Internet. Zuletzt stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 23,30 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 0,4 Prozent auf 23,30 EUR. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,84 EUR an. Mit einem Wert von 23,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 71.897 United Internet-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 25,06 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 7,55 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.07.2023 bei 12,38 EUR. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 46,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,509 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,57 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 08.05.2024. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 0,41 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,57 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von United Internet veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 13.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 1,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

