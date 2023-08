United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagnachmittag billiger

United Internet im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 15,93 EUR.

Das Papier von United Internet befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 15,93 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte United Internet-Aktie bei 15,79 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,13 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 136.819 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 18.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,04 EUR an. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 57,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 12,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 22,28 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 25,35 EUR an.

United Internet ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.443,70 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.443,70 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte United Internet am 10.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,05 EUR fest.

