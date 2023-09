United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Freitagmittag schwächer

So entwickelt sich United Internet

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die United Internet-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 19,76 EUR abwärts.

Der United Internet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 19,76 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die United Internet-Aktie bis auf 19,65 EUR. Bei 19,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 58.066 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 18.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,87 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 13,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 12,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,35 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 26,93 EUR an.

United Internet ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,65 EUR gegenüber 0,65 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.483,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.443,70 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2023 veröffentlicht. Am 12.11.2024 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 2,03 EUR im Jahr 2023 aus.

