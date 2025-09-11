DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,23 -1,0%Dow45.856 +0,1%Nas22.325 +0,8%Bitcoin97.521 -0,9%Euro1,1763 +0,3%Öl67,28 +0,6%Gold3.682 +1,1%
Aktienkurs im Fokus

United Internet Aktie News: United Internet zeigt sich am Nachmittag gestärkt

15.09.25 16:13 Uhr
United Internet Aktie News: United Internet zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von United Internet. Zuletzt stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 27,50 EUR.

Um 15:50 Uhr konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 27,50 EUR. Die United Internet-Aktie legte bis auf 27,74 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 27,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 122.962 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 01.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,46 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 3,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 14,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 88,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,495 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,97 EUR.

United Internet veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1,61 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,25 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

1&1-Aktie dennoch höher: Netzstörung am Warntag

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Internet von vor 3 Jahren abgeworfen

United Internet: Aktie auf Drei-Jahres-Hoch - und immer noch günstig

