United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

So bewegt sich United Internet

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 19,58 EUR ab.

Die United Internet-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 19,58 EUR abwärts. Bei 19,35 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 20,08 EUR. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 135.759 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 22,87 EUR erreichte der Titel am 18.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,80 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,38 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 58,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,33 EUR für die United Internet-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 10.11.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.483,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.443,70 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 27.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 2,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Börse Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Dienstagmittag

Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der TecDAX am Dienstagmittag

Handel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart zurück