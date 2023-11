United Internet Aktie News: United Internet gewinnt am Mittwochvormittag

United Internet im Blick

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 20,08 EUR.

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 20,08 EUR. Zwischenzeitlich stieg die United Internet-Aktie sogar auf 20,22 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,08 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 619 United Internet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.01.2023 bei 22,87 EUR. 13,89 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 62,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 27,33 EUR je United Internet-Aktie aus.

Am 10.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.483,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.443,70 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.03.2024 terminiert.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 2,01 EUR in den Büchern stehen haben wird.

