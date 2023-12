United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag im Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von United Internet zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 20,06 EUR nach oben.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 20,06 EUR. Zwischenzeitlich stieg die United Internet-Aktie sogar auf 20,06 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,94 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.341 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,87 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Internet-Aktie. Am 07.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,38 EUR. Mit einem Kursverlust von 38,29 Prozent würde die United Internet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,63 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 10.11.2023 vor. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.483,00 EUR umgesetzt, gegenüber 1.443,70 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die United Internet-Bilanz für Q4 2023 wird am 27.03.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 2,00 EUR je Aktie aus.

