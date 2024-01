United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

United Internet im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die United Internet-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 22,12 EUR nach.

Um 15:48 Uhr rutschte die United Internet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 22,12 EUR ab. In der Spitze büßte die United Internet-Aktie bis auf 22,02 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,12 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 51.120 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,70 EUR erreichte der Titel am 03.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Internet-Aktie. Am 07.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,38 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 78,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Internet-Aktie bei 27,70 EUR.

Am 10.11.2023 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.483,00 EUR – ein Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1.443,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte United Internet am 21.03.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der United Internet-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 20.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,93 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

