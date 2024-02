United Internet Aktie News: United Internet am Mittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 23,62 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die United Internet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 23,62 EUR. Das Tagestief markierte die United Internet-Aktie bei 23,62 EUR. Bei 23,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.146 United Internet-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 25,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.01.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 6,10 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.07.2023 bei 12,38 EUR. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 47,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,504 EUR. Im Vorjahr erhielten United Internet-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,64 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 10.11.2023 vor. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.483,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1.443,70 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte United Internet am 21.03.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 20.03.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 1,92 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

