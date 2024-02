United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von United Internet zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Die United Internet-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 23,82 EUR.

Bei der United Internet-Aktie ließ sich um 09:01 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 23,82 EUR. Den Tageshöchststand markierte die United Internet-Aktie bei 23,96 EUR. Bei 23,82 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 23,96 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.844 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 25,06 EUR. 5,21 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,38 EUR am 08.07.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 48,03 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten United Internet-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,504 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 28,64 EUR.

United Internet gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.483,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.443,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte United Internet am 21.03.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 20.03.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,92 EUR fest.

