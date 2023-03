United Internet Aktie News: United Internet am Donnerstagmittag freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 1,9 Prozent auf 17,64 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die United Internet-Aktie bei 17,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,51 EUR. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 83.782 Aktien.

Am 30.03.2022 erreichte der Anteilsschein mit 32,33 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 45,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,09 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,26 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 10.11.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,65 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.483,00 EUR gegenüber 1.392,30 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 30.03.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 27.03.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 2,22 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

