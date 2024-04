United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,8 Prozent auf 20,40 EUR nach.

Um 15:51 Uhr ging es für die United Internet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 20,40 EUR. Bei 20,36 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 20,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 70.616 Aktien.

Bei 25,06 EUR markierte der Titel am 25.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 22,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 12,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,519 EUR. Im Vorjahr hatte United Internet 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 27,86 EUR.

United Internet ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.483,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.483,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 07.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,96 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX letztendlich steigen

Gewinne in Frankfurt: TecDAX nachmittags mit Zuschlägen

Freundlicher Handel: Anleger lassen TecDAX am Mittag steigen